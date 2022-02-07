Врач объяснил, как горячий душ влияет на возможность возникновения инсульта

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Горячий душ оказывает положительное влияние на кровеносную систему и сердце человека и, таким образом, снижает риск инсульта. Об этом сообщил профессор медицинской школы Гарварда Адольф Хаттер.

По его словам, горячий душ снижает давление путем расширения кровеносных сосудов, а также активизирует работу сердца.

Более того, согласно исследованию японский ученых, принятие душа на 28 процентов снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а возникновения инсульта – на 26 процентов. Однако специалисты из Японии утверждают, что в данном случае температура воды ни на что не влияет, передает «РЕН ТВ».

Ранее ученые установили, что состояние сетчатки глаз отражает реальный возраст человека. Более того, в ходе исследования они выяснили, что сетчатка позволяет спрогнозировать риски развития различных заболеваний и преждевременной смерти.

Исследователи смогли достаточно точно определить биологический возраст сетчатки глаза, погрешность составила до 3,5 года. Они обнаружили, что глаза у большинства людей были «старше» их реального возраста.