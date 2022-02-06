Ученые назвали предвестник преждевременной смерти

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Ученые установили, что состояние сетчатки глаз отражает реальный возраст человека. Более того, в ходе исследования они выяснили, что сетчатка позволяет спрогнозировать риски развития различных заболеваний и преждевременной смерти.

— Сетчатка глаза представляет собой доступное «окно» для оценки основных патологических процессов системных сосудистых и неврологических заболеваний, связанных с повышенным риском смерти, — сказано в новом исследовании.

Специалисты использовали более 80 тысяч изображений глазного дна британцев. Они сначала проанализировали более 19 тысяч изображений, полученных от людей с относительно хорошим здоровьем. Ученые пытались доказать, что биологический возраст этих людей должен соответствовать их реальному возрасту.

Исследователи смогли достаточно точно определить биологический возраст сетчатки глаза, погрешность составила до 3,5 лет. Они обнаружили, что глаза у большинства людей были «старше» их реального возраста.

У людей с большим «возрастным разрывом» сетчатки риск смерти от различных заболеваний был выше на 49-67 процентов. Отмечается, что каждый год разницы повышает риск преждевременной смерти на 2 процента.

По словам ученых, результаты исследования также показывают, что возраст сетчатки может быть клинически важным биомаркером старения, пишет издание Al Jazeera.

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