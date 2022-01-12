«Изогнутый шланг»: почему у молодых случается инсульт и как его избежать

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По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт находится в тройке основных причин смерти среди взрослого населения в мире. Опасность представляет и то, что это заболевание все чаще проявляется у молодых. «Вечерняя Москва» выяснила, какие факторы влияют на появление опасного состояния, как минимизировать вероятность его возникновения, а также разобралась, почему его все чаще диагностируют у людей до 30 лет.

Проще предотвратить

По словам сердечно-сосудистого хирурга Владимира Хорошева, для предотвращения инсульта очень важно следить за состоянием шейных позвонков.

— Головной мозг снабжается артериальной кровью по четырем артериями: две сонные артерии и две позвоночные. Позвоночные артерии идут в шести шейных позвонках (всего их семь). Они, как струны, натянуты, когда межпозвонковые диски в шейном отделе в нормальном здоровом состоянии. Когда межпозвонковые диски начинают уплощаться в результате патологических изменений (того же остеохондроза), шейный отдел укорачивается, артерии извиваются и к головному мозгу прибывает меньше артериальной крови, — отметил врач.

Как подчеркнул специалист, наглядно подобный эффект можно рассмотреть на примере шланга с водой: если он изогнут, вода идет с меньшим напором. В случае с кровоснабжением мозга все обстоит точно так же.

Одна из мер профилактики инсульта — сокращение нагрузки на шейный отдел позвоночника, отметил Хорошев.

— Не нужно таскать тяжести. Мне много довелось поездить по миру. Например, в 1993 году я некоторое время работал в Танзании. Там из гипермаркетов люди, у которых нет машин, выходили со специальными колясками и с ними шли домой. Там тогда уже люди понимали, что нужно беречь шейный отдел позвоночника и позвоночник в целом. У нас такого до сих пор нет, а с того времени прошло почти 30 лет, — отметил собеседник «ВМ».

Врач обратил внимание, что у многих людей диагностировано плоскостопие. В этом состоянии нагрузка на позвоночник увеличивается, но даже простое ношение ортопедических стелек поможет улучшить состояние позвоночника, и он будет выполнять свое предназначение гораздо дольше, чем без них. В перспективе плоскостопие — фактор для развития инсульта, предупредил Хорошев.

Влияет отношение к себе

Специалист предупредил, что инсульт все чаще стали диагностировать у молодых. Связано это в том числе с появлением коронавируса.

— Если раньше человек в 25–27 лет переносил острое нарушение мозгового кровообращения, об этом говорили, как о каком-то чуде, то сейчас это довольно часто встречается, тем более на фоне пандемии коронавируса. Ведь ковид — это в первую очередь поражение интимы сосудов, состояние воспаления внутренней выстилки артериальных и крупных сосудов. Внутренняя выстилка воспаляется, нарастает отек, просвет артериального сосуда уменьшается, и приток артериальной крови к тому или иному органу снижается, что увеличивает вероятность его поражения, — рассказал эксперт.

Возникновение инсульта в более молодом возрасте связано и с изменившимся отношением людей к собственному здоровью, отметил врач.

Также на вероятность появления инсульта влияет генетика, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Если человек знает, что у него по прямой линии у матери или отца, дедушек или бабушек были инсульты, то ему еще раньше необходимо задуматься о том, что нужно что-то предпринимать. Родителям также стоит задуматься, обращать внимание на те же стопы и шейный отдел позвоночника у своих детей. У огромного количества детей выявляется сколиоз в поздней стадии развития, — резюмировал эксперт.

Проявляется не сразу

Как заметил Хорошев, нередко возникновению инсульта предшествуют менее явные симптомы. Тем не менее к ним стоит отнестись как к тревожному звоночку.

— Предвестников у этого состояния множество: ощущение шума, звона в ушах, нарушение памяти. Есть транзиторные ишемические атаки (ТИА) головного мозга, а есть острое нарушение мозгового кровообращения — уже истинный инсульт. ТИА — предвестник инсульта, если после этого не принять мер, то непременно в дальнейшем разовьется полноценный инсульт, — предупредил специалист.

Симптомов у самого инсульта множество, в каждом конкретном случае все зависит от объемов поражения структур мозга, заметил врач: чем оно больше, тем сильнее выражена симптоматика. В частности, у человека могут наблюдаться нарушения речи, он может чувствовать, что его как будто ведет в сторону, возможно непроизвольное слюноотделение. При таких симптомах нужно незамедлительно обращаться к врачу, заключил Хорошев.