Речные суда с электродвигателями протестируют в Москве

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Столица заключила контракт на организацию речных перевозок с помощью судов с электродвигателями. Компании начнут тестировать их в феврале. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— У нас конкурс состоялся, государственный контракт заключен. Подрядчик будет обязан построить не только суда, но и причалы для того, чтобы эта инфраструктура заработала, при этом будет обязан обеспечивать работу маршрутов. Обязательство у него — 15 лет, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, таких контрактов в мире очень мало, а в России он уникален и позволит возродить речное судостроение, которого почти не было в постсоветское время. Производители протестируют суда в различных погодных условиях, проверят их комфорт, а также состояние батарей — как они держат заряд, подключают зарядное устройство и т. д.

Ликсутов отметил, что суда будут запускать в два этапа. Первый состоится в этом году, а второй — в 2023. Предполагается наличие удобных систем оплаты, в том числе «Face Pay» и карты «Тройка».

— Отличать московские суда будет полностью электрический двигатель, там вообще не будет никакой дизельной установки, только электричество. Все суда будут иметь ледовый класс и смогут работать круглогодично. Зарядка судов будет происходить автоматически при швартовке судна, от береговых зарядных станций, установленных на плавучем причале, — отметил заммэра.

До этого он заявил, что в Москве продолжается развитие таких транспортных сервисов, как Face Pay, каршеринг и велопрокат. В правительстве города намереваются и дальше делать столицу удобнее.