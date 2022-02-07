Врач назвал четыре причины разрушения сосудов человека

Что предпринять, чтобы кальций укреплял кости и не вредил сосудам

Никотин, высокий уровень сахара в крови, холестерин и высокое кровяное давление пагубно влияют на состояние сосудов человека. Об этом сообщил директор Центра профилактики и спортивной медицины Мюнхенского технического университета Мартин Халле.

По его словам, никотин сужает кровеносные сосуды, что ухудшает кровоснабжение. Более того, курение приводит к отмиранию клеток внутреннего слоя сосудов.

Высокий уровень сахара в крови также повреждает внутренний слой сосудов, а холестерин откладывается под сосудистыми и затвердевает в артериях.

Из-за высокого кровяного давления, согласно мнению Халле, сосуды могут просто лопнуть. Совокупность четырех факторов увеличивает вред здоровью. Чтобы беречь свой организм, рекомендуется правильно есть, заниматься спортом и держать вес в допустимых параметрах, передает Focus.

Ранее стало известно, что горячий душ оказывает положительное влияние на кровеносную систему и сердце человека и, таким образом, снижает риск инсульта: он снижает давление путем расширения кровеносных сосудов, а также активизирует работу сердца.