Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач назвал четыре причины разрушения сосудов человека

Георгий Соланович

Общество
Врач назвал четыре причины разрушения сосудов человека
Что предпринять, чтобы кальций укреплял кости и не вредил сосудам

Никотин, высокий уровень сахара в крови, холестерин и высокое кровяное давление пагубно влияют на состояние сосудов человека. Об этом сообщил директор Центра профилактики и спортивной медицины Мюнхенского технического университета Мартин Халле.

По его словам, никотин сужает кровеносные сосуды, что ухудшает кровоснабжение. Более того, курение приводит к отмиранию клеток внутреннего слоя сосудов.

Высокий уровень сахара в крови также повреждает внутренний слой сосудов, а холестерин откладывается под сосудистыми и затвердевает в артериях.

Из-за высокого кровяного давления, согласно мнению Халле, сосуды могут просто лопнуть. Совокупность четырех факторов увеличивает вред здоровью. Чтобы беречь свой организм, рекомендуется правильно есть, заниматься спортом и держать вес в допустимых параметрах, передает Focus.

Ранее стало известно, что горячий душ оказывает положительное влияние на кровеносную систему и сердце человека и, таким образом, снижает риск инсульта: он снижает давление путем расширения кровеносных сосудов, а также активизирует работу сердца.

Читайте также:
Врачи Мнения сосуды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте