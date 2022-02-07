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В Подмосковье погиб вор при попытке взорвать банкомат

Михаил Алимов

Происшествия
В Подмосковье погиб вор при попытке взорвать банкомат
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Московской области двое мужчин пытались взорвать банкомат и украсть из него деньги. Один из них погиб, второго злоумышленника ищет полиция. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, мужчины закачали газ в банкомат, чтобы его взорвать, и подожгли. Но не рассчитали. Из-за случившегося взрыва один вор погиб, а второй пустился в бега.

Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области, по данному факту проводятся уголовно-розыскные мероприятия. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В январе в Подмосковье произошел еще один инцидент с банкоматами. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила «Вечерней Москве», что полиция задержала двух ранее судимых мужчин по подозрению в краже 3,5 миллиона рублей. По ее словам, задержанными оказались жители одной из республик Закавказья 45 и 33 лет. Они вносили фальшивые купюры номиналом две тысячи рублей в банкоматы на территории городского округа Домодедово. Таким образом, аферисты зачислили на свой счет свыше 3,5 миллиона рублей.

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