Жителям Подмосковья рассказали, как научить детей правилам пожарной безопасности

Фото: пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Взрослые должны обучать детей правилам пожарной безопасности. Об этом напомнили спасатели ГУ МЧС России по Московской области, передает портал «Подмосковье сегодня».

Дети должны знать, как вести себя в чрезвычайной ситуации. В каждом доме должен быть список экстренных телефонов, он должен висеть на видном месте. Дети должны знать наизусть свой домашний адрес.

Стоит почаще напоминать детям, что спички и зажигалки – это не игрушки, а бытовые электроприборы нужно использовать аккуратно. При выходе из дома взрослые должны проверить, спрятаны ли спички, выключены ли электроприборы и газ.

Если в доме установлено печное отопление, то печь нельзя оставлять без присмотра.

Сотрудники МЧС добавили, что по итогам прошлого года, в России выросло число пожаров, чаще стали гибнуть дети.

В конце января четыре ребенка и взрослый погибли при пожаре в Архангельской области. Возгорание случилось в квартире на втором этаже деревянного жилого дома.