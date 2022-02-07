Жена Эммануила Виторгана показала свою сестру-близнеца

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жена российского актера Эмануила Виторгана Ирина показала свою сестру-близняшку Аллу и поздравила ее с юбилеем. Послание она опубликовала в Instagram.

— Аллочка! Поздравляю с нашим юбилеем! Я не представляю жизни без тебя. У нас, у евреев, говорят: до 120! Значит, еще столько же. Спасибо нашим родителям! Мамочка, мы тебя любим! — написала жена Виторгана в социальной сети.

Подписчики Ирины не остались в стороне и поздравили сестер с праздником. Многие также отметили, что близнецы для своих лет выглядят прекрасно.

«Чудесно, что вас двое – такие похожие и очень разные одновременно!» «Женщина – как вино – с годами только хорошеет!», «С каждым годом вы становитесь очаровательней, и ваша уникальность – в мудрости и безграничной любви ко всему, что соприкасается с вашей жизнью», — пишут фанаты в Instagram.

Недавно супруга актера Виторгана Ирина Млодик поделилась в микроблоге умилительным видео. В кадре предстала младшая дочка пары, двухлетняя Клара. Девочка была в домашней одежде, но на каблуках.