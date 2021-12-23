«Модница»: жена Эммануила Виторгана запечатлела, как дочь ходит на каблуках

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Супруга актера Эммануила Виторгана Ирина Млодик поделилась в микроблоге Instagram умилительным видео. В кадре предстала младшая дочка пары, двухлетняя Клара. Девочка была в домашней одежде, но на каблуках.

Малышка решила, что пришло время начать пользоваться вещами из маминого гардероба. Она надела лодочки на каблуке и устроила дефиле в них по квартире, настаивая, что она так поедет на море.

Ирина Млодик и Эммануил Виторган пришли в восторг от поведения младшей наследницы и решили поделиться своим счастьем с подписчиками.

— Кларочка. Наша модница собралась на море… Почему так любят наши доченьки одевать все мамино?! Ваши также? — поинтересовалась Млодик.

Поклонники звездной пары ответили утвердительно, ведь многие дети стремятся подражать взрослым. Также пользователи отметили, что Клара заметно выросла.

«Модница! Такие классные моменты»; «Красотка, правильно оделась»; «Какой милый ребенок! Модница! Скоро весь мамин гардероб будет примерять», — оставили комментарии фолловеры.

От первого брака с Тамарой Румянцевой у Эммануила Виторгана есть дочь Ксения, дети которой уже подарили актеру правнуков. Матерью второго ребенка, сына Максима, стала актриса Алла Балтер. В браке с Ириной Млодик актер воспитывает двух дочерей — трехлетнюю Этель и двухлетнюю Клару.

В октябре Эммануил Виторган показал жену и подросших дочек. На новом фото, которым артист поделился в микроблоге Instagram, он запечатлел супругу Ирину Млодик и своих подросших наследниц в домашней обстановке.