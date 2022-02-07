Самый большой в Европе электробусный парк откроется в Новой Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Новой Москве уже этой весной откроется самый большой в Европе электробусный парк. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— В Новой Москве появится самый большой в Европе электробусный парк. Думаю, что в ближайшие несколько месяцев, наверное, уже весной, он будет готов, и строители передадут его нам в ежедневную эксплуатацию, — рассказал он РИА Новости.

До этого заммэра сообщил, что столичные власти поддерживают современные отечественные разработки в области беспилотников. Однако для их внедрения в городскую среду потребуется 10–15 лет. Отмечается, что город законодательно сделал все возможное, чтобы беспилотники появились как можно скорее. Так, например, сейчас ведется разработка беспилотного трамвая.

Также столичные власти планируют поддерживать проекты по созданию беспилотных такси. При этом приоритетом остается безопасность пассажиров и пешеходов.

Максим Ликсутов добавил, что в последние годы инновационные решения постепенно внедряются в систему транспорта Москвы. Среди них электробусы, система оплаты проезда Face Pay, виртуальная карта «Тройка» и другие.