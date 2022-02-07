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Россияне назвали профессии, которые приносят самый большой доход

Полина Долганова

Общество
Россияне назвали профессии, которые приносят самый большой доход
Фото: Pixabay

Самые доходные профессии, по мнению россиян, у политиков, программистов и бизнесменов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Так, например, каждый пятый участник (19 процентов от всех опрошенных) исследования считает, что больше всего денег получают политики.

Россияне также полагают, что программисты, предприниматели и юристы имеют высокий доход. За эти профессии проголосовали 13, 13 и 11 процентов от числа всех респондентов.

Кроме того, хорошую заработную плату имеют банкиры, медики, газовщики и управленцы, отмечали россияне, пишет РИА Новости.

Недавно стало известно, что россияне в среднем хотели бы получать 166 тысяч рублей в месяц. При этом у мужчин желаемая заработная плата больше, чем у женщин. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру». В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 187 тысяч рублей, а женщины — 138 тысяч рублей. В Москве мужчины желают зарабатывать в среднем 201 тысячу рублей, а женщины называли сумму в 157 тысяч рублей.

Также были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в январе. Одну из самых высоких заработных плат — от 320 тысяч рублей в месяц — в январе в столице предлагают старшему Java-разработчику.

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