Циклон «Роксана» принесет в Подмосковье аномальное потепление

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Новая рабочая неделя для жителей Московского региона начинается с потепления, которое принесет североатлантический циклон «Роксана». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, в Московской области днем столбики термометров поднимутся до минус трех — плюс двух градусов. Это немного выше установленной климатической нормы февраля. Погода будет облачной, возможны ежедневные осадки в виде снега и мокрого снега. Слабые оттепели и последующие заморозки могут привести к гололеду, так что водителям рекомендуют быть осторожнее на дорогах.

Спасатели также отмечают, что в регионе есть водоемы с тонким льдом, выходить на них опасно для жизни, передает портал «Подмосковье сегодня».

Синоптик пообещал россиянам сильное потепление на следующей неделе. В Россию «выстрелит» мартовским теплом циклон «Роксана». Об этом в воскресенье, 6 февраля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, среднесуточная температура воздуха в Центральной России окажется выше многолетней нормы на семь–девять градусов.