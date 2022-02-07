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Пять крупных энергоподстанций модернизировали в столице

Михаил Алимов

Город
Пять крупных энергоподстанций модернизировали в столице
Фото: Пресс-служба «Мосэнерго»
Россия, Москва, Иловайская улица, 2Ас3 Карта всех событий

В столице модернизировали пять крупных городских энергоподстанций. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Работы прошли на подстанциях «Ленинская», «Иловайская», «Дубровская», «Гавриково» и «Новоспасская», которые в общей сложности обеспечивают электроэнергией более 1,1 миллиона москвичей. Важным этапом проектов стала замена масляных выключателей на элегазовые и вакуумные, что позволило повысить надежность оборудования и продолжить качественное и бесперебойное энергоснабжение потребителей, — рассказал он.

По его словам, новые выключатели имеют повышенную экологическую и пожарную безопасность, дольше служат без ремонта, легче выключаются и более компактны. Их срок службы составляет не менее тридцати лет. Всего на предприятиях заменили на новые выключатели 35 уже отслуживших свое приборов, а также ряд других комплектующих.

Бирюков отметил, что высокая надежность всех городских систем остается одним из основных условий для комфортной жизни горожан.

— В столице ведется планомерная работа по обновлению электросетей и энергоподстанций. В начале этого года завершились основные мероприятия по масштабной реконструкции подстанции «Битца», что позволило создать дополнительные мощности на юго-западе столицы и в Новомосковском административном округе, — сообщил он.

Заммэра также анонсировал ввод в эксплуатацию новой подстанции «Саларьево». Она находится в Троицком округе и будет запущена в следующем году.

До этого сообщалось, что в 2022 году специалисты установят более шести тысяч энергоэффективных светильников в столичные фонари. Современные осветительные приборы позволяют экономить до тридцати процентов ресурсов. При этом у таких лампочек более продолжительный срок работы.

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