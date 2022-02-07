Москвичам рассказали, как получить бесплатную психологическую помощь во время пандемии

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Жители столицы могут получить помощь психолога по телефону, в Skype или Zoom, а также в онлайн-чате на сайте службы психологической помощи. Еще москвичам доступны авторские тренинги и школы (в частности, для будущих мам и пап или приемных родителей). Об этом «Вечерней Москве» рассказала директор Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко.

По ее словам, с целью заботы о здоровье и безопасности граждан большая часть услуг Московской службы психологической помощи сейчас доступна в дистанционном формате.

— Однако, если требуется экстренная психологическая помощь в очном режиме, то при наличии QR-кода у обратившегося специалисты мобильного сектора службы готовы оказать неотложную помощь очно, — уточнила собеседница «ВМ».

Петроченко отметила, что получить психологическую помощь можно по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 с городского телефона или +7(495)051 с мобильного, а также с помощью аудио- и видеосвязи на площадках Skype или Zoom. Помочь могут и в онлайн-чате на сайте службы msph.ru. Консультации проводятся бесплатно и круглосуточно. Кроме того, специалисты службы психологической помощи работают в стационарах.

— Сегодня наши психологи помогают людям справиться с последствиями COVID-19, оказывая помощь москвичам в резервных госпиталях и больницах. Обратиться за профессиональной поддержкой могут как пациенты, так и медицинские работники в «красных» и «чистых» зонах. Более 48 тысяч очных консультаций было проведено в учреждениях здравоохранения столицы, — рассказала Петроченко.

Она подчеркнула, что с октября 2021 года возобновилась работа психологов на горячей линии Комплекса социального развития Москвы по телефону +7 (495) 870-45-09. С начала пандемии было проведено более 60 тысяч консультаций.

Всего за время существования службы ее услугами воспользовались почти два миллиона человек.

— Подразделения открыты во всех административных округах Москвы. Созданная система работы с населением включает в себя индивидуальный прием, семейное консультирование, групповые формы работы, психологическую профилактику, реабилитацию, диагностику, комплексное методическое сопровождение и экстренную психологическую помощь, — отметила директор службы.

В течение календарного года москвичам бесплатно предоставляется по пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинговых программы и восемь сеансов психологической реабилитации. Чтобы воспользоваться этими услугами, достаточно предварительно записаться по телефону в любое удобное территориальное подразделение службы.

— Как показывает практика, пяти очных консультаций бывает достаточно, чтобы решить ту или иную проблему. Круглосуточная неотложная помощь доступна по телефону и в чате психологической поддержки. В любое время дня и ночи можно пообщаться с психологом, задать волнующие вопросы, обсудить ту или иную ситуацию в условиях полной конфиденциальности и безопасности, — рассказала собеседница «ВМ».

По ее словам, эффективность психологической помощи во многом обеспечивается применением групповых форм работы.

— Мы разработали большое количество авторских тренинговых программ и предлагаем москвичам бесплатные занятия в «Городской школе психологических знаний», в рамках которой проходят занятия по самым различным тематикам, у нас открыты школы для будущих мам и пап, школы приемных родителей, — сказала Петроченко.

С приходом пандемии стали востребованы психологические вебинары, которые проходят ежедневно. Темы занятий разрабатываются так, чтобы отвечать практически на любой жизненный запрос — от воспитания детей до самосовершенствования. Чтобы стать их участником, нужно зарегистрироваться на интересующий вебинар на сайте службы.

Кроме того, специалисты службы психологической помощи могут провести психологическую диагностику и реабилитацию.

— Мы также уделяем внимание методам немедикаментозной коррекции психологического состояния человека. В нашей структуре есть отдел психологической реабилитации, ориентированный на восстановление психоэмоционального состояния клиентов при помощи телесно-ориентированной терапии и аппаратно-программных комплексов коррекции. Для более эффективной работы специалистов у нас организована система супервизионной поддержки, что является одним из важнейших и необходимых аспектов практической деятельности психолога, — заключила Петроченко.