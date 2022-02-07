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«У Оли сложный характер»: мать Бузовой рассказала о личной жизни звезды

Георгий Соланович

Общество
«У Оли сложный характер»: мать Бузовой рассказала о личной жизни звезды
Фото: instagram/buzova86

Мать российской телеведущей Ольги Бузовой рассказала о личной жизни своей дочери. Откровенничала она на передаче «Звезды сошлись».

По словам родителя, певице очень повезло: она способна влюбляться и всегда быть честной с собой – если разлюбила, то развелась. Ирина уверена, что в этом нет ничего плохого, ведь жить с нелюбимым человеком практически невозможно.

Также мать Бузовой отметила, что дочь знакомила ее со всеми своими мужчинами: и с футболистом Дмитрием Тарасовым, о котором семья звезды предпочитает не вспоминать, и с Давой.

— С Давой она меня знакомила. Я сразу сказала, что ничего у них не выйдет, но выбор был дочки. Видела ее счастливые глаза. Я Давида предупреждала, что у Оли сложный характер», — пояснила женщина, — откровенничала Ирина на передаче «Звезды сошлись».

После поездки в Куршевель певица и телеведущая Ольга Бузова погрузилась в работу. Она участвует в продолжении шоу «Звезды в Африке» вместе с соведущим Михаилом Галустяном. В перерывах между съемками Ольга развлекается с шоуменом у бассейна.

Недавно артистка опубликовала видео, на котором танцует с комиком.

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