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«Боже, вторая Волочкова»: в Сети оценили танец Бузовой с Галустяном в Африке

Юлия Курганова

Общество
«Боже, вторая Волочкова»: в Сети оценили танец Бузовой с Галустяном в Африке
Фото: instagram/buzova86

После поездки в Куршевель певица и телеведущая Ольга Бузова погрузилась в работу. Она участвует в продолжении шоу «Звезды в Африке» вместе с соведущим Михаилом Галустяном. В перерывах между съемками Ольга развлекается с шоуменом у бассейна.

Артистка опубликовала видео, на котором танцует с комиком. На Бузовой был надет купальник, Галустян же танцевал в одних плавках. Ольга и Михаил после ритмичных движений, взявшись за руки, прыгнули в бассейн.

— Вхожу в рабочий график уверенно. Впереди месяц съемок, без выходных, без хорошего сна, но не без спорта и настроения. За январь я очень соскучилась по работе, я ждала этого дня давно. Да! Я в Африке, а это означает лишь одно — старт съемок нового сезона самого успешного и обсуждаемого шоу на нашем телевидении «Звезды в Африке», — написала певица под постом в Instagram.

Фолловеры звезды разделились на два лагеря. Одни восхитились Бузовой, другие расценили ее действия как неподобающие, ведь Михаил — женатый мужчина. Некоторые же сравнили ведущую с Анастасией Волочковой, которая известна своим экстравагантным поведением.

«Боже, вторая Волочкова»; «Интересно, жене Михаила это приятно смотреть?»; «Галустян — бедолага. Как отбиться от этой навязчивой женщины — задача не из легких»; «Галустян точно без жены останется!»; «Раскоряка»; «Приколисты, классные, позитивные», — оставили комментарии пользователи.

Поклонники высмеяли фото Бузовой из-за странной позы. Российская телеведущая поделилась с фанатами откровенными фотографиями. Снимки звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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