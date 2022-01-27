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«Последняя попытка выйти замуж»: поклонники высмеяли фото Бузовой из-за странной позы

Георгий Соланович

Общество
«Последняя попытка выйти замуж»: поклонники высмеяли фото Бузовой из-за странной позы
Фото: instagram/buzova86

Российская телеведущая Ольга Бузова поделилась с фанатами откровенными фотографиями. Снимки звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Недавно Бузова улетела на отдых в Кейптаун. Она позирует перед фотографом, стоя в океане в черном купальнике. Видно, что телеведущая сильно прогнула спину. Такая поза сильно удивила и рассмешила фанатов звезды.

«Последняя попытка выйти замуж»; «У вас болит живот?»; «Лучше без откляченной пятой точки», — прокомментировали публикацию фанаты.

Накануне Ольга Бузова выложила в социальной сети очередную серию откровенных фото. На фото телеведущая стоит в ярко-красном купальнике рядом с бассейном. За ней виднеется панорама города. Подписчики звезды оценили не только красивый вид, но и прекрасную фигуру звезды. Они засыпали публикацию восторженными комментариями.

26 января мать Ольги Бузовой объяснила, почему не ждет внуков.

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