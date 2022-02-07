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Суд арестовал врача, обвиняемую в отравлении барием пациентов в Санкт-Петербурге

Полина Долганова

Происшествия
Суд арестовал врача, обвиняемую в отравлении барием пациентов в Санкт-Петербурге
Фото: пресс-служба суда

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Елены Медведевой, которая обвиняется в отравлении пациентов барием. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в объединенная пресс-службе судов Петербурга.

Уточняется, что обвиняемая просила домашний арест и обещала суду сотрудничать со следствием.

Суд избрал в отношении Медведевой заключение под стражу сроком до 25 марта текущего года.

Ядовитый барий в петербургском ГКДЦ № 1

В период с 24 по 27 января в отделение реанимации попали шесть пациентов ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1», расположенное на улице Сикейроса в Петербурге. Все пациенты перед этим прошли процедуру гастрографии (исследование желудка — прим. «ВМ»). Утром 28 января стало известно, что трое из них скончались.

Вскоре после известий о гибели пациентов на сайте медцентра появилось сообщение о прекращении приема пациентов «на обследование желудка с использованием бария сульфата». Также сотрудники учреждения попросили связаться с ними всех пациентов, которые ранее проходили подобную процедуру и испытывают недомогание.

Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по двум статьям — «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сначала главврач медцентра проходил по делу в качестве свидетеля, но вскоре его статус изменился на подозреваемого — Евгения Попова задержали.

Подробнее об этой трагичной истории читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».

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