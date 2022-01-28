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Ядовитый барий: почему погибли пациенты консультативно-диагностического центра в Санкт-Петербурге

Илья Ашуров

Происшествия
Ядовитый барий: почему погибли пациенты консультативно-диагностического центра в Санкт-Петербурге
Фото: gkdc1.ru / Городской консультативно-диагностический центр №  1

В пятницу, 28 января, в Санкт-Петербурге задержали главного врача Городского консультативно-диагностического центра № 1. Это произошло после того, как три человека, прошедшие обследование желудка в этом центре, скончались в больнице. При этом число пострадавших пациентов петербургского центра уже превысило 20 человек. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию об этой трагичной истории.

Что произошло?

В период с 24 по 27 января в отделение реанимации попали шесть пациентов ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1», расположенного на улице Сикейроса в Петербурге. Все пациенты перед этим прошли процедуру гастрографии (исследование желудка — прим. «ВМ»). Утром 28 января стало известно, что трое из них скончались, за жизнь остальных врачи все еще борются.

Вскоре после известий о гибели пациентов на сайте медцентра появилось сообщение о прекращении приема пациентов «на обследование желудка с использованием бария сульфата». Также сотрудники учреждения попросили связаться с ними всех пациентов, которые ранее проходили подобную процедуру и испытывают недомогание.

Ядовитый барий: почему погибли пациенты консультативно-диагностического центра в Санкт-Петербурге Фото: Скриншот gkdc1.ru

В свою очередь главврач учреждения Евгений Попов назвал произошедшее трагедией. По его словам, гастрографию проводят в диагностическом центре с момента его открытия и ранее никаких осложнений у пациентов не было.

— В настоящий момент проведение исследования временно остановлено. Следствие разбирается. Препарат, который использовался, отправлен на экспертизу. Действия врачей также проверяются, — сказал Попов.

В этот же день, 28 января, Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по двум статьям — «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сначала главврач медцентра проходил по делу в качестве свидетеля, но вскоре его статус изменился на подозреваемого — Попова задержали.

Свою проверку по факту случившегося начал и Росздравнадзор. В ведомстве сообщили о приостановке обращения препарата, используемого при обследовании желудка.

Версии случившегося

СК полагает, что в течение длительного времени в медцентре, который возглавляет Попов, при проведении обследований использовали «контрафактный химический препарат» вместо сертифицированного. Из-за этого здоровью более чем 20 пациентов был нанесен вред различной степени тяжести, а еще три клиента учреждения скончались.

— В январе 2022 года шесть пациентов были госпитализированы в больницу, трое из которых, несмотря на принятые меры по оказанию медицинской помощи, скончались, — говорится в сообщении СК.

Вероятно, контрафактным препаратом, о котором идет речь, оказался сульфат бария. Именно это контрастное вещество используется при гастрографии. Пациенты употребляют его в виде суспензии перед началом обследования.

По данным Telegram-канала «112», два человека погибли еще до начала процедуры. Врач мог перепутать сульфат бария с другим препаратом или же данное вещество было неправильно разбавлено.

Руководитель лаборатории «Юный химик» Денис Жилин отметил, что для гастрографии действительно используют барий. Но не простой барий, а его сульфат (соль серной кислоты — прим. «ВМ»). Именно сульфат бария является малорастворимым и безопасным для организма человека веществом. Но другие соли — нитраты и хлориды — растворимы и ядовиты.

— Для того чтобы отравиться насмерть, нужно вместо сульфата бария выпить хлорид бария, то есть растворимую соль. <…> Но вообще у него летальная доза довольно высокая. Для смертельного отравления надо съесть по крайней мере порядка грамма, — цитирует Жилина «360».

Также специалист предположил, что ядовитое вещество могло попасть в рентгеновский кабинет по вине производителя порошков. По его мнению, поставщик мог «подсунуть вместо сульфата бария хлорид бария или иную растворимую соль».

Кто поставлял в медцентр барий?

Барий в Городской консультативно-диагностический центр № 1 поставляла компания ООО «Нева Реактив». В фирме подчеркнули, что работают с производственным барием, который не предназначен для проведения медицинских процедур.

Глава компании Аркадий Камчатов отметил, что договор на поставку бария с медцентром действительно был заключен, причем в рамках госконтракта. Однако в нем не указывалось, что поставляемый фирмой барий будут применять в медицинских целях.

— Мы не поставляем фармсубстанции. Мы поставляем химические реактивы, и у нас этот барий сернокислый — не для рентгеноскопии. Это чисто химический реактив для производственных и аналитических целей, — сказал Камчатов в эфире РЕН ТВ.

Он также добавил, что в компанию уже приходили представители СК. Однако сам Камчатов видит причину трагедии в «непрофессионализме диагностического центра».

История одного пациента

Жена одного из погибших пациентов Александра рассказала, что ее 42-летний супруг приехал на обследование с гастритом утром 24 января. По ее словам, за несколько минут до процедуры мужчине дали стакан воды с сульфатом бария. Женщина уверяет, что муж почувствовал себя плохо еще до того, как допил раствор. Во время гастрографии его состояние продолжало ухудшаться, но врачи медцентра на это никак не отреагировали и не предложили свою помощь.

— Домой приехал около трех часов дня, не знаю, как смог добраться. Он шатался, сразу лег, примерно через час началась рвота. Выходил белый порошок, настолько тяжелый, что оставался в сливе после того, как спускали воду. Потом состояние ухудшалось каждую минуту, позвонили в скорую, — приводит слова Александры «Фонтанка».

Вечером мужчину отвезли в больницу. Ночью 26 января он скончался. Жена погибшего подчеркнула, что ее муж был крепким и здоровым человеком, все рекомендации перед процедурой он выполнил.

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