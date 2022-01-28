Главврача медцентра в Петербурге задержали после смерти трех пациентов

Фото: СК РФ

В Санкт-Петербурге задержан главврач ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1», где после рентгена желудка скончались три пациента. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по городу.

По версии следствия, в течение длительного времени в медцентре, который возглавлял задержанный, при проведении обследований использовали «контрафактный химический препарат» вместо сертифицированного. Из-за этого здоровью более чем 20 пациентов был нанесен вред различной степени тяжести, а еще три клиента медцентра скончались.

— В январе 2022 года шесть пациентов были госпитализированы больницу, трое из которых, несмотря на принятые меры по оказанию медицинской помощи, скончались, — говорится в сообщении СК.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По данным Telegram-канала «112», задержанным оказался главврач Евгений Попов. В настоящее время он находится на допросе. Добавляется, что еще три человека прошедшие рентген желудка в этом медцентре находятся в реанимации.

Днем ранее сообщалось, что во время операции в столичном частном медицинском центре скончалась 37-летняя женщина. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.