Прокуратура начала проверку после смерти пациентки частной клиники в центре Москвы

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Россия, Москва, Люсиновская улица Карта всех событий

Во время операции в столичном частном медицинском центре скончалась 37-летняя женщина. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Об этом в четверг, 27 января, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Клиника, о которой идет речь, находится на Люсиновской улице. Пациентка погибла «во время медицинской манипуляции».

— В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, — заключила собеседница «ВМ».

В ноябре 46-летняя жительница Тюмени умерла после похода к частному косметологу. По факту происшествия против косметолога возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».