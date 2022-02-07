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Сильный снегопад начался в столице

Михаил Алимов

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Сильный снегопад начался в столице
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

В столице начался сильный снегопад. Его с собой принес циклон «Роксана», недавно пришедший в Центральную Россию.

Московских водителей в связи с этим призывают пересесть на общественный транспорт в часы пик, особенно в нескольких особо загруженных местах города. Среди них Садовое кольцо, ТТК, МКАД и центр города.

Коммунальщики продолжают мониторить ситуацию на столичных улицах и оперативно вывозят поступающий снег.

— Продолжаются погрузка и вывоз снега. На улицах работает спецтехника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении Telegram-канала Комплекса городского хозяйства Москвы.

До этого сообщалось, что в понедельник, 7 февраля, столичный регион останется под влиянием циклона и связанного с ним атмосферного фронта. С запада продолжится поступление теплого и влажного воздуха. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус один — плюс один градус. В Подмосковье температура ожидается от четырех градусов мороза до одного градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов.

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