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«Дискомфортные условия»: синоптики сообщили о погоде в Москве 7 февраля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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«Дискомфортные условия»: синоптики сообщили о погоде в Москве 7 февраля
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В понедельник, 7 февраля, столичный регион останется под влиянием циклона и связанного с ним атмосферного фронта. С запада продолжится поступление теплого и влажного воздуха. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус один–плюс один градус. В Подмосковье температура ожидается от четырех градусов мороза до одного градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в московском регионе ожидаются дискомфортные погодные условия. Особенно ощутимое негативное влияние на здоровье могут оказывать внешняя гипоксия и низкое атмосферное давление. В группе риска находятся метеочувствительные люди с артериальной гипертензией, нейроциркуляторной астенией, нарушением сердечного ритма, бронхо-легочными заболеваниями с проявлениями кислородной недостаточности. Такие условия повышают вероятность роста острых простудных и респираторных заболеваний.

Повысить сопротивляемость организма и легче переносить погодные капризы помогут своевременное плановое и профилактическое лечение, поддержка организма общеукрепляющими методами, соблюдение здорового образа жизни и профилактических мероприятий (ношение защитных масок, стараться ограничивать пребывание в местах скопления людей, по возможности найти время для прогулок на воздухе, что улучшает кислородное обеспечение организма).

Синоптик пообещал россиянам сильное потепление на следующей неделе. В Россию «выстрелит» мартовским теплом циклон «Роксана». Об этом в воскресенье, 6 февраля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, среднесуточная температура воздуха в Центральной России окажется выше многолетней нормы на семь — девять градусов.

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