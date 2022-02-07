Воробьев заявил о выходе Подмосковья на плато по заболеваемости коронавирусом

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Московской области снижается, можно предположить, что регион вышел на плато. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что ситуация потихоньку стабилизируется, роста по заболеваемости не наблюдается за последние дни. При этом снижения пока тоже нет, но оно ожидается в ближайшее время.

Андрей Воробьев добавил, что в регионе наблюдается запредельная нагрузка на амбулаторное звено в течение последних недель. В эту сферу направлены медицинские сотрудники из поликлиник и стационаров, узкие специалисты, также к работе подключили студентов, передает РИАМО.

Губернатор также напомнил о необходимости сделать прививку. Он отметил, что заболевание проходит гораздо легче у тех, кто прошел вакцинацию.

Ранее сообщалось, что дополнительные ресурсы для первичной медпомощи привлекли в Подмосковье. Андрей Воробьев отметил, что в области выросло число случаев заражения коронавирусом среди врачей, а нагрузка на бригады скорой помощи в разы возросла.