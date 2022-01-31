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Дополнительные ресурсы для первичной медпомощи привлекли в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Дополнительные ресурсы для первичной медпомощи привлекли в Подмосковье
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Чтобы усилить первичное звено здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, в Московской области привлекают дополнительные ресурсы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что в области растет количество заболевших коронавирусом среди разных возрастных категорий.

— Мы привлекли на горячую линию, на первичное звено дополнительные ресурсы. Вместе с тем запись вызова врача с традиционных пяти–семи тысяч в обычное время, которое мы уже с трудом вспоминаем, выросла на прошлой неделе до 80–82 тысяч, — отметил он.

Андрей Воробьев добавил, что ситуацию осложняет то, что в области выросло число случаев заражения коронавирусом среди врачей, а нагрузка на бригады скорой помощи в разы возросла.

По его словам, подмосковные власти должны и дальше делать все, чтобы усилить первичную помощь, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого Андрей Воробьев анонсировал открытие 23 медучреждений в Подмосковье в 2022 году. Среди них планируется открыть восемь новых поликлиник.

В России за последние сутки выявили 124 070 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в больницу доставлены 9090 человек, что на восемь процентов меньше, чем днем ранее. Российские медики вылечили от COVID-19 еще 30 130 человек — это на 4,1 процента больше, чем 30 января. Количество смертельных случаев составило 621.

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