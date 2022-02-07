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Завершено строительство дома по реновации в районе Лефортово

Михаил Алимов

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Завершено строительство дома по реновации в районе Лефортово
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
2-я улица Синичкина Карта всех событий

В столичном районе Лефортово завершилось строительство жилого дома на 106 квартир по программе реновации. Он находится по адресу 2-я ул. Синичкина, владение 7, земельный участок № 1. Застройщиком стало «Управление гражданского строительства». Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

— Стартовый дом по программе реновации в Юго-Восточном административном округе достроен и готовится к вводу в эксплуатацию. Комитет завершил все необходимые проверки и выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, — передает сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Здание имеет площадь 8,7 тысячи квадратных метров и построено по индивидуальному проекту. Его отделка соответствует высоким стандартам реновации. В доме оборудовано три лифта, есть системы пожарной охраны, видеонаблюдения и охраны входов.

На первом этаже разместятся центр информирования по переселению и технические помещения. Также в будущем там возможно размещение малого бизнеса — кафе, магазинов и т. д. Прилегающая территория благоустроена, созданы детские и спортивные площадки, высажены деревья и кустарники.

— По поручению мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах по программе реновации. К проверкам жилого комплекса в Лефортове на всех этапах строительства привлекались специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ ЦЭИИС), которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и материалов, — резюмировали в пресс-службе.

До этого сообщалось, что дом по программе реновации построят в Нагатинском Затоне. Отделка квартир будет выполнена в соответствии со стандартами программы, уточнил он. Дом будет состоять из 240 квартир, при этом часть из них приспособят для людей с ограниченными возможностями. Подземный этаж будет использоваться в качестве парковки, а на первом этаже появятся помещения общественного назначения. Фасад здания облицуют керамогранитными плитами.

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