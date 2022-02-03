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Новый дом по программе реновации построят на юге Москвы

Иван Юминов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новый дом по программе реновации построят на юге Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Дом по программе реновации построят в Нагатинском Затоне. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов в четверг, 3 февраля.

— Специалисты согласовали проект многоквартирного дома на Судостроительной улице. В нем будет два корпуса, объединенных подземной автостоянкой, — рассказал глава ведомства.

Отделка квартир будет выполнена в соответствии со стандартами программы, уточнил он. Дом будет состоять из 240 квартир, при этом часть из них приспособят для людей с ограниченными возможностями.

Подземный этаж будет использоваться в качестве парковки, а на первом этаже появятся помещения общественного назначения. Фасад здания облицуют керамогранитными плитами.

Территорию возле дома благоустроят, в том числе с помощью газонов и деревьев. Возле новостройки появятся спортивные и детские площадки, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

3 февраля сообщалось, что суперсервис на портале mos.ru объединяет электронные услуги для горожан, которые стали участниками программы реновации жилищного фонда. С помощью сервиса москвичи могут оформить необходимые документы и ознакомиться с процессом реализации программы.

Так, в 2021 году пять новых услуг стали доступны в суперсервисе. Они позволили более эффективно и быстро совершать переезд в новостройки.

Таким образом, количество онлайн-услуг на портале mos.ru достигло девяти. Среди них инструкции по переезду, онлайн-запись на осмотр квартиры, прием к нотариусу, подписание договора, электронная подача документов и заявления на устранение строительных дефектов, электронные уведомления, а также заказ бесплатного транспорта и грузчиков.

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