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Эндокринолог назвала главные продукты для рациона диабетиков

Анна Михалюк

Общество
Эндокринолог назвала главные продукты для рациона диабетиков
Фото: Depositphotos

Врач — эндокринолог-диетолог Ольга Павлова рассказала о том, какие продукты необходимо чаще употреблять людям с сахарным диабетом.

— Первое — это качественный белок, основной строительный материал нашего организма. Влияния на вес белок не дает. Именно поэтому мы его употребляем в большом количестве, он идет только на пользу. Белок содержится в рыбе, курице, яйцах, бобовых и грибах, — сказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Следующая группа — это клетчатка: огурцы, зелень, капуста, кабачки, помидоры и зелень. В свежем виде они содержат большое количество полезных веществ и мало усвояемых углеводов, то есть сахаров. Большая часть углеводов в них — это клетчатка. При этом термически обработанные овощи тоже полезны.

— Третья важная группа — полезны жиры. Животные жиры, которые содержатся в сметане, сырах, мясе, придется ограничивать, а вот орехи, масла, семечки, авокадо уровень холестерина не повышают. Они снижают гликемический индекс остальных продуктов, — объяснила врач.

Эндокринолог назвал три главные ошибки в питании диабетиков.

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