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Жители 38 домов переезжают в новостройки по реновации в ВАО

Михаил Алимов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жители 38 домов переезжают в новостройки по реновации в ВАО
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Жители 38 домов на востоке столицы находятся в состоянии переселения в новостройки по программе реновации жилья. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Восток Москвы стал первым округом, в котором приступили к реализации программы реновации. Сейчас этот процесс запущен в девяти районах. Из 60 вошедших в программу домов расселены 17, еще пять демонтированы. Около 6,5 тысячи человек уже получили новые квартиры, — рассказал он.

Вместе с расселением и сносом объектов в округе также возводятся новые. Так, на востоке города строят 29 новых домов по реновации, а их общая площадь более полумиллиона квадратных метров. В состоянии проектирования находятся 48 зданий, общей площадью в 845 тысяч «квадратов». Еще 21 дом введен в эксплуатацию.

Всего в ВАО по программе реновации необходимо переселить 209,6 тысячи жителей 1062 домов.

До этого Левкин сообщил, что шесть новостроек по программе реновации в четырех округах столицы передадут под заселение до конца февраля текущего года. Он отметил, что по одной многоэтажке возвели на севере и в центре города. Еще четыре дома расположились на юго-востоке и юго-западе столицы.

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