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Шесть домов по реновации в Москве передадут под заселение до конца февраля

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Шесть домов по реновации в Москве передадут под заселение до конца февраля
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный район Карта всех событий

Шесть новостроек по программе реновации в четырех округах столицы передадут под заселение до конца февраля текущего года. Об этом сообщил глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин в пятницу, 4 февраля.

Он отметил, что по одной многоэтажке возвели на севере и в центре города. Еще четыре дома расположились на юго-востоке и юго-западе столицы.

— Предполагается, что до конца февраля к переселению приступят около одной тысячи семей, — заявил руководитель ведомства.

Так, специалисты возвели дома по реновации в следующих районах города: Басманный, Дмитровский, Кузьминки, Зюзино и Коньково, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также Левкин рассказал, что в настоящее время на севере столицы проектируются и возводятся 50 новостроек по программе реновации жилищного фонда. Общая площадь жилья в округе составляет более 803 тысяч квадратных метров.

За январь 2022 года жители столицы направили 29 обращений на покупку дополнительной жилой площади в столичный Фонд реновации. Помимо этого, полторы тысячи семей, участвующих в программе реновации, получили помощь грузчиков во время переселения и воспользовались бесплатным транспортом на северо-востоке города.

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