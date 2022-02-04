Шесть домов по реновации в Москве передадут под заселение до конца февраля
Шесть новостроек по программе реновации в четырех округах столицы передадут под заселение до конца февраля текущего года. Об этом сообщил глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин в пятницу, 4 февраля.
Он отметил, что по одной многоэтажке возвели на севере и в центре города. Еще четыре дома расположились на юго-востоке и юго-западе столицы.
— Предполагается, что до конца февраля к переселению приступят около одной тысячи семей, — заявил руководитель ведомства.
Так, специалисты возвели дома по реновации в следующих районах города: Басманный, Дмитровский, Кузьминки, Зюзино и Коньково, пишет официальный сайт мэра Москвы.
Также Левкин рассказал, что в настоящее время на севере столицы проектируются и возводятся 50 новостроек по программе реновации жилищного фонда. Общая площадь жилья в округе составляет более 803 тысяч квадратных метров.
За январь 2022 года жители столицы направили 29 обращений на покупку дополнительной жилой площади в столичный Фонд реновации. Помимо этого, полторы тысячи семей, участвующих в программе реновации, получили помощь грузчиков во время переселения и воспользовались бесплатным транспортом на северо-востоке города.