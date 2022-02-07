Путин поздравил российских фигуристов с золотом в командном турнире на ОИ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристов с золотой медалью на командном турнире в рамках Олимпиады в Пекине.

— Вы блестяще справились с поставленными задачами, продемонстрировали высочайшее мастерство, собранность и волю, стремление бороться до конца и побеждать, — цитирует главу государства RT.

Накануне сборная России пополнила копилку команды вторым золотом на Играх-2022. Сборная России одержала победу в командном турнире по фигурному катанию. Эту высшую награду сборная РФ завоевала во второй раз в истории.

В составе российской команды олимпийскими чемпионами стали: Марк Кондратюк, Виктория Синицина; Никита Кацалапова, Анастасия Мишина; Александр Галлямов и Камила Валиева.

Фото: Twitter/@Olympia_da

Российская сборная по итогам выступления фигуристов поднялась на первое место в медальном зачете Игр в Пекине. В общей сложности в активе у россиян два золота, два серебра и две бронзы. На второй строчке в медальном зачете Олимпиады располагается сборная Норвегии с двумя золотыми и одной бронзовой медалью. Третье место занимает команда Швеции с двумя золотыми медалями.