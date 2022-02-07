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Биатлонистка Резцова показала шестое время ходом в индивидуальной гонке на ОИ

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Биатлонистка Резцова показала шестое время ходом в индивидуальной гонке на ОИ
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Российская биатлонистка Кристина Резцова показала шестое время ходом в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине.

Самой быстрой по итогам соревнования оказалась спортсменка из Норвегии Тириль Экхофф. Ее время составило 38,14,2.

На втором месте расположилась норвежка Марте Рёйселанд с отставанием на 14,5 секунды от лидера.

Третье место досталось немке Денизе Херрман.

В итоговом протоколе гонки россиянка Резцова располагается на девятой строчке.

Накануне сборная Россия получила в копилку второе золото на Играх-2022. Российская фигуристка Камила Валиева выиграла произвольную программу на командном турнире. Таким образом сборная Россия подтвердила свою победу в командном турнире по фигурному катанию и получила в копилку второе золото Олимпиады. Эту высшую награду сборная РФ завоевала во второй раз в истории.

Российская сборная по итогам выступления фигуристов поднялась на первое место в медальном зачете Игр в Пекине. В общей сложности в активе у россиян два золота, два серебра и две бронзы. На второй строчке в медальном зачете Олимпиады располагается сборная Норвегии с двумя золотыми и одной бронзовой медалью. Третье место занимает команда Швеции с двумя золотыми медалями.

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