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Дочь Константина Меладзе покорила жюри шоу «Голос»

Анна Михалюк

Общество
Дочь Константина Меладзе покорила жюри шоу «Голос»
Фото: Youtube / Голос країни

17-летняя Лия Меладзе приняла участие в слепых прослушиваниях украинской версии шоу «Голос». Девушка выступила с песней Hallelujah Леонарда Коэна в двенадцатом сезоне проекта.

Почти с первых нот члены жюри стали поворачиваться к девушке, и к концу выступления кресла развернули все четверо. От счастья участница расплакалась и сквозь слезы отвечала на вопросы жюри. Рэпер Потап попросил девушку представиться.

— Меня зовут Лия Меладзе, я из Киева. Папа — Константин, — сказала молодая исполнительница.

Она рассказала, что является средним ребенком в семье и пела с детства, но профессионально этим занялась всего пару лет назад. Иногда она пела в машине, когда они ездили всей семьей, и отец говорил, что ее пение звучит лучше оригинала.

В результате в качестве наставника на проекте она выбрала певицу Надю Дорофееву, экс-участницу дуэта «Время и Стекло».

Певица Вера Брежнева, которая в начале февраля отметила день рождения, показала, как ее поздравил супруг, продюсер Константин Меладзе.

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