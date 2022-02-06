Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Очень мило»: Брежнева показала, как ее поздравил Меладзе на дне рождения

Юлия Курганова

Общество
«Очень мило»: Брежнева показала, как ее поздравил Меладзе на дне рождения
Фото: instagram/ververa

Певица Вера Брежнева 3 февраля отметила день рождения в Киеве. Родные порадовали ее подарками. Накануне артистка закатила вечеринку в голливудском стиле.

Она облачилась в белоснежное платье в пол с длинными царскими рукавами. Именинница сделала нежный макияж и низкий хвост. Брежнева дарила гостям статуэтки в виде «Оскара».

Для знаменитости главный сюрприз устроил муж, композитор Константин Меладзе, который обычно избегает публичности. Но на этот раз он спел для нее песню и сыграл на рояле. Певица была растрогана. Не обошлось без медленного танца и поцелуев.

На ковровой дорожке с Брежневой позировала и ее сестра, облаченная в платье в пол с разрезом. Именинница много танцевала и смеялась.

— Любовь спасет мир, — написала певица под видео в Instagram.

Фанаты осыпали Веру комплиментами. Многие отметили, что она красивая и счастливая, и пожелали счастья в семейной жизни.

«Какая классная»; «Так трогательно. Столько любви и нежности. Сердце замерло даже»; «Вы с Константином, как два ангела, столько в вас добра! Вы — пример! С днем рождения, прекрасная Вера»; «Так трогательно и мило»; «Какая чудесная пара!» — написали фолловеры.

Брежнева раскрыла свои параметры роста и веса. Для кого-то 50 килограммов — это норма, а кому-то такое значение на весах покажется дефицитом, уточнила она.

Читайте также:
Константин Меладзе Вера Брежнева день рождения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте