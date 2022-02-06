«Очень мило»: Брежнева показала, как ее поздравил Меладзе на дне рождения

Фото: instagram/ververa

Певица Вера Брежнева 3 февраля отметила день рождения в Киеве. Родные порадовали ее подарками. Накануне артистка закатила вечеринку в голливудском стиле.

Она облачилась в белоснежное платье в пол с длинными царскими рукавами. Именинница сделала нежный макияж и низкий хвост. Брежнева дарила гостям статуэтки в виде «Оскара».

Для знаменитости главный сюрприз устроил муж, композитор Константин Меладзе, который обычно избегает публичности. Но на этот раз он спел для нее песню и сыграл на рояле. Певица была растрогана. Не обошлось без медленного танца и поцелуев.

На ковровой дорожке с Брежневой позировала и ее сестра, облаченная в платье в пол с разрезом. Именинница много танцевала и смеялась.

— Любовь спасет мир, — написала певица под видео в Instagram.

Фанаты осыпали Веру комплиментами. Многие отметили, что она красивая и счастливая, и пожелали счастья в семейной жизни.

«Какая классная»; «Так трогательно. Столько любви и нежности. Сердце замерло даже»; «Вы с Константином, как два ангела, столько в вас добра! Вы — пример! С днем рождения, прекрасная Вера»; «Так трогательно и мило»; «Какая чудесная пара!» — написали фолловеры.

Брежнева раскрыла свои параметры роста и веса. Для кого-то 50 килограммов — это норма, а кому-то такое значение на весах покажется дефицитом, уточнила она.