Латвийский врач перечислил причины появления седых волос

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Латвийский врач Янис Петронис назвал причины появления седины.

По словам специалиста, чаще всего седина появляется после тридцати лет, но бывают и ранние случаи. Седые волосы могут появиться и в молодости, если человек перенес сильный стресс, например, смерть близкого человека, развод, болезнь.

— Совершенно ясно, что волосы отреагируют на стресс. Волосы могут начать седеть «кусками», — отметил врач в комментарии argumenti.ru.

Еще одна причина появления седых волос — генетическая предрасположенность. Если родители или бабушки поседели рано, то человека, скорее всего, ждет та же участь.

Также седина может возникнуть из-за приема сильнодействующих лекарственных препаратов, курения, плохой экологии.

До этого врач Юлия Андреянова рассказала, из-за чего появляется ранняя седина. За цвет волос в организме отвечает пигмент меланин. Если в молодом возрасте он начинает активно вымываться из волос, то развивается ранняя седина. Такое явление может появиться вследствие болезней органов желудочно-кишечного тракта.