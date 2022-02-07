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Два человека погибли при пожаре на западе Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Два человека погибли при пожаре на западе Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, 3-я Филёвская улица, 8к1 Карта всех событий

На западе столицы загорелся жилой дом. Погибли два человека. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 7 февраля, сообщил источник в экстренных службах.

— 3-я Филевская улица, дом 8, корпус 1, возгорание в жилом доме. В квартире на первом этаже горели личные вещи и мебель. Площадь пожара составляет 10 квадратных метров, — рассказал собеседник «ВМ».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили двоих погибших. Как отмечается, один из них находился рядом с источником пожара.

3 февраля на юге Москвы на улице Новинки, дом 15, произошел пожар. Возгорание было зафиксировано в 12-этажном жилом доме в межквартирном холле, в квартире и на балконе второго этажа. Отмечается, что в ходе тушения пожара были спасены 12 человек. Среди них — один трехмесячный ребенок.

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