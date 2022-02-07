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Находящегося в реабилитационном стационаре Звягинцева поздравили с днем рождения

Георгий Соланович

Общество
Находящегося в реабилитационном стационаре Звягинцева поздравили с днем рождения
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актер Владимир Мишуков поздравил своего друга режиссера Андрея Звягинцева с днем рождения. Сейчас кинематографист проходит реабилитацию после COVID-19.

На фотографии, которую артист опубликовал на своей странице в Instagram, Звягинцев позирует перед камерой с большим букетом цветов в руках.

— У моего друга Андрея — день рождения. Хорошо, что сегодня я могу быть рядом с ним. Он благодарен всем за поздравления, ответить на которые здоровья не хватит даже у тех, кто не в реабилитационном центре, — написал актер.

Подписчики Мишукова также поздравили кинематографиста с днем рождения и пожелали ему крепкого здоровья.

«С днем рождения! Здоровья и сил от всей души!»; «Андрея с днем рождения! Передаю свое восхищение его талантом и желаю крепкого здоровья»; «С днем рождения! Скорейшего выздоровления!» — комментируют публикацию пользователи Instagram.

В сентябре сообщалось, что Звягинцев проходит лечение в Германии после перенесенной коронавирусной инфекции и пребывает в тяжелом состоянии.

Ранее в СМИ появилась информация, что после COVID-19 режиссер балансирует «на грани жизни и смерти».

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