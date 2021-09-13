«В тяжелом состоянии»: режиссера Звягинцева госпитализировали в Германии

Фото: Анна Иванцова / Вечерняя Москва

Российский режиссер Андрей Звягинцев в настоящее время проходит лечение в Германии после перенесенной коронавирусной инфекции и пребывает в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщил источник из окружения кинорежиссера.

— Да, он в тяжелом состоянии. Он находится в Германии. Его состояние связано с коронавирусной инфекцией, это правда. Первый раз он был госпитализирован в Москве, второй раз — в июле, до сих пор это все тянется. Врачи молчат, ничего не говорят, они борются, — сказал собеседник телеканалу «Звезда».

Ранее в СМИ появилась информация, что после перенесенного COVID-19 режиссер балансирует «на грани жизни и смерти».

До этого о своем пребывании в коме из-за коронавируса впервые рассказала российская певица МакSим. По ее словам, уже будучи больной, она решила не отменять концерт в Казани и полететь на выступление, несмотря на высокую температуру. Она считала, что просто сильно простудилась, потому что тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. Теперь певица проходит период реабилитации. О выступлениях певицы, по словам ее представителей, пока не может быть и речи.