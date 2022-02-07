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Названы три самых несчастных знака зодиака среди женщин

Георгий Соланович

Общество
Названы три самых несчастных знака зодиака среди женщин
Фото: pixabay.com

Женщин, родившихся под знаками зодиака Близнецы, Девы и Весы, астрологи считают самыми несчастливыми представительницами прекрасного пола.

Девушки-Близнецы склонны к самокритике. Подобный склад характера заставляет их постоянно копаться в себе и искать все новые и новые недостатки. Таким девушкам нужен сильный партнер, который всегда поможет в трудную минуту и заставит Близнецов поверить, что они тоже прекрасны.

Девы – настоящие перфекционисты. Они тратят уйму времени на то, чтобы сделать все идеально, но в итоге карьера все равно не идет так, как им хотелось бы. В случае с личной жизнью та же самая ситуация — поиск партнера может растянуться на целую вечность.

Женщины-Весы зачастую не уверенны в себе. Несмотря на многочисленные таланты, принятие важных решений либо откладывается, либо вообще не осуществляется. Более того, Весы хорошо поддаются воздействию посторонних людей, которые часто ранят и используют девушек, передает Пятый канал.

Ранее астрологи составили топ-3 самых ленивых знака зодиака.

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