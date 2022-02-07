Астрологи составили топ-3 самых ленивых знака зодиака

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Люди, родившиеся под знаками зодиака Рыбы, Дева и Лев, считаются самыми ленивыми по своей природе. Об этом сообщили эксперты-астрологи.

Рыбам, например, необходимо спать по 8–10 часов в день. Сон они используют как способ «спрятаться от реальности». После отдыха люди этого знака зодиака зачастую не готовы к работе.

Девы — настоящие перфекционисты. Больше всего внимания они уделяют деталям. Их жизненный принцип — лучше не делать ничего, чем сделать что-то очень плохо.

Львы в свою очередь — прекрасные манипуляторы. Карьерного роста они добиваются не долгим и упорным трудом, а грациозным перекладыванием своих обязанностей на других сотрудников. Люди, родившиеся под этим знаком зодиака, больше всего на свете любят пассивный отдых, передает портал Еlespectador.

Ранее астрологи назвали пять знаков зодиака, представители которых никогда не разбогатеют из-за неумения обращаться с деньгами.

7 февраля практикующий психолог Элеонора Гинзбург рассказала, каким знакам зодиака повезет в феврале с деньгами.