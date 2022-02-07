В Госдуму внесут новый законопроект о похоронном деле в России

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Новый законопроект о похоронном деле, призванный сделать сферу прозрачной и безопасной, планируется внести в Госдуму в текущую сессию. Об этом сообщила депутат Светлана Разворотнева в понедельник, 7 февраля.

— Будет запрет на передачу персональных данных… Больше не будет такого, когда через три минуты после смерти на пороге у родственников возникают компании, навязывающие услуги, для этого будут специальные пункты, специальные бюро, — рассказала парламентарий.

Документ отменит и разделение сфер между похоронными предприятиями, уточнила она. По ее словам, в проекте уточнят понятие места захоронения и кто выдает на них разрешения.

Помимо этого, речь будет идти о введении реестра кладбищ и общедоступных мест захоронения, добавила депутат. Похоронным организациям потребуется получать государственные разрешения через портал «Госуслуги».

Инициатива предполагает создание их реестра, а также отдельно для тех, у кого было отозвано разрешение. Ответственность за сохранения кладбищ предполагается возложить на предприятия, созданные органами власти, приводит слова Разворотневой РИА Новости.

18 января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру Госдумы Ивану Мельникову подготовить предложения по оценке эффективности работы комитетов нижней палаты парламента. По его словам, в настоящее время нагрузка между комитетами распределяется неравномерно.

Из-за увеличения количества комитетов правильно было бы подумать о введении ключевых показателей эффективности работы комитетов и по ним оценивать итоги работы, подчеркнул спикер. Володин уточнил, что по состоянию на сегодняшний день более 70 процентов законопроектов распределены между десятью комитетами, а остальные 30 процентов — между остальными 22.