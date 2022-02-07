Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появились фотографии с места пожара в многоэтажном доме в Москве, где погибли два человека

Василий Плиткин

Происшествия
Появились фотографии с места пожара в многоэтажном доме в Москве, где погибли два человека
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, 3-я Филёвская улица Карта всех событий

Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме на западе Москвы. Об этом в понедельник, 7 февраля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Как отметила представитель ведомства, пожар произошел в квартире на первом этаже дома по 3-й Филевской улице. По предварительным данным, после тушения обнаружены тела женщины 1956 года рождения и ее сына 1978 года рождения.

Фото: Прокуратура Москвы
1/3
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
2/3
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
3/3
Фото: Прокуратура Москвы

— Установление причин и обстоятельств пожара, а также принятие процессуального решения по данному факту находится на контроле в прокуратуре Москвы, — говорится в официальном Telegram-канале ведомства

Также в понедельник, 7 февраля, жителям Подмосковья рассказали, как научить детей правилам пожарной безопасности.

Читайте также:
МЧС Москва Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте