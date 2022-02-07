Появились фотографии с места пожара в многоэтажном доме в Москве, где погибли два человека

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, 3-я Филёвская улица Карта всех событий

Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме на западе Москвы. Об этом в понедельник, 7 февраля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Как отметила представитель ведомства, пожар произошел в квартире на первом этаже дома по 3-й Филевской улице. По предварительным данным, после тушения обнаружены тела женщины 1956 года рождения и ее сына 1978 года рождения.

1/3 Фото: Прокуратура Москвы 2/3 Фото: Прокуратура Москвы 3/3 Фото: Прокуратура Москвы

— Установление причин и обстоятельств пожара, а также принятие процессуального решения по данному факту находится на контроле в прокуратуре Москвы, — говорится в официальном Telegram-канале ведомства

Также в понедельник, 7 февраля, жителям Подмосковья рассказали, как научить детей правилам пожарной безопасности.