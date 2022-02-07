Ведущий «Модного приговора» купил для себя место на Троекуровском кладбище

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Историк моды и ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев приобрел для себя место на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Васильев заявил, что не боится смерти. За свою жизнь он успел сделать очень много. Телеведущий уже успел составить завещание. Историк моды при этом сообщил, что хоть еще и не купил гроб, но уже приобрел место на кладбище.

— Прекрасно знаю, что мои родители покоятся на Троекуровском кладбище — на одном из почетных кладбищ. Там есть место для меня, — уточнил Васильев.

Несмотря на подготовку к смерти, ведущий популярного шоу планирует дожить до ста лет. В YouTube-шоу историк моды также посоветовал молодому поколению понять, ради чего они живут, и быть более осознанными и благоразумными.

Ранее Васильев рассказал о том, что во время встречи за столом в доме или ресторане считается неприличным отвлекаться на гаджет: разговаривать по телефону, просматривать социальные сети и вести переписку.