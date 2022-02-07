В Госдуме назвали три основных принципа законопроекта о похоронном деле

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Законопроект о похоронном деле должен сделать сферу ритуальных услуг более открытой, а также быть социально ориентированным. Подобное мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

По его словам, обществу необходим новый закон о похоронном деле. Тема, которую он затрагивает, «очень сложная и тяжелая в эмоциональном плане». Депутат назвал три основных принципа, которые будет отстаивать возглавляемый им комитет при обсуждении возможного законопроекта.

— Первое: сохранение контрольно-распорядительных функций государства. В некоторых аспектах они могут даже усилиться. Второе: обязательно гарантированный социальный пакет при предоставлении (ритуальных — прим. «ВМ») услуг. То есть чтобы человек четко понимал, сколько такие услуги стоят. И наконец, максимальная прозрачность всего похоронного бизнеса. Вот три базовые вещи, на которых мы и будем стоять, — отметил собеседник «ВМ».

Сергей Пахомов подчеркнул, что текст законопроекта, о котором сообщали СМИ 7 февраля, он еще не читал. При этом депутат знаком с законопроектом о похоронном деле, который еще в 2019 году подготовил Минстрой РФ. Однако тот документ еще не вносился на рассмотрение в Госдуму.

В понедельник, 7 февраля, в СМИ появилась информация о подготовке законопроекта, который «вносит массу инноваций в управление похоронным делом». Документ среди прочего должен решить проблему с недобросовестными ритуальными агентствами и обеспечить инвентаризацию кладбищ. Проект закона планируется внести на рассмотрение в Госдуму на весенней сессии.

До этого СМИ сообщали, что депутаты нижней палаты парламента планируют внести законопроект о похоронном деле в феврале. Новый документ может заменить действующий в стране с 1996 года закон «О погребении и похоронном деле». В рамках нового закона все компании, работающие в сфере похоронных услуг и имеющие соответствующее разрешение, внесут в специальный реестр, который будет включать в себя информацию о ритуальных услугах и их стоимости.