В Госдуме напомнили о новых льготах для пенсионеров

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Депутат Государственной думы Светлана Бессараб рассказала, какие льготы могут получить россияне, достигшие пенсионного возраста.

С января 2022 года российским гражданам пенсионного возраста не нужно уплачивать госпошлину за удостоверение доверенностей для получения пенсионных выплат и пособий, а также выдачу свидетельств при наследовании жилья.

С февраля текущего года с россиян пенсионного возраста, получающих минимальный размер пенсии, не будут взыскивать долги. Пожилым людям оставят сумму не меньше федерального прожиточного минимума.

Светлана Беасараб также добавила, что субъекты РФ предоставляют дополнительные льготы пенсионерам. Так, например, в ряде регионов граждане пенсионного возраста, имеют право на бесплатный проезд на общественном транспорте, освобождены от уплаты взносов на капремонт.

По словам депутата, в регионах страны также предусмотрены субсидии на зубное протезирование, оказание дополнительных платных медицинских услуг, передает Nation News.

В начале февраля ПФР приступил к выплате проиндексированных пенсий.