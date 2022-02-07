Автоэксперт объяснил, кто в ответе за нарушение курьерами ПДД

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов поднял вопрос нарушения курьерами правил дорожного движения в Москве. Сотрудники службы доставки передвигаются на электробайках и велосипедах, при этом только единицы соблюдают правила.

Александр Гусаров, автомобильный журналист, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, кто на самом деле в ответе за нарушения и как обучать правилам и контролировать их соблюдение.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Кто в ответе за нарушения курьерами ПДД

— Накладывать ответственность на компании, которые нанимают курьеров, бессмысленно. Да, делать с этим что-то надо. Вчера мы с сыном ехали, было скользко, а курьеры едут на велосипеде. Вдруг он под колеса упадет? Надо штрафовать курьеров, — сказал эксперт.

Он отметил, что штрафы, накладываемые на компании, отразятся в первую очередь на стоимости товара и, как следствие, на потребителе. Также необходимо понять, почему нарушения происходят так часто.

— Пытаясь доставить продукт потребителю, они вынуждены нарушать, потому что, если они не привозят вовремя, курьера наказывают. Проще всего взять и оштрафовать. Может, имеет смысл изменить правила приема на работу и не использовать для передвижения такие транспортные средства, — предложил эксперт.

В столице создают проект по доставке рецептурных лекарств.