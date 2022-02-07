Шубу стоимостью 125 тысяч рублей украли из магазина в центре Москвы

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Россия, Москва, Центральный административный округ, Мещанский район Карта всех событий

Неизвестный похитил из магазина в Мещанском районе Москвы шубу стоимостью 125 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратился 54-летний мужчина, который рассказал, что 27 января из его магазина кто-то похитил шубу. Стоимость шубы оценивается в 125 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».

Взрыв в банкомате

7 февраля в Студенческом проезде в городе Ивантеевке двое мужчин пытались взорвать банкомат и украсть из него деньги. Мужчины закачали газ в банкомат, чтобы его взорвать, и подожгли устройство. Но не рассчитали возможных последствий, в результате один из них скончался.