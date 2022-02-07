Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Шубу стоимостью 125 тысяч рублей украли из магазина в центре Москвы

Евгений Белоусов

Происшествия
Шубу стоимостью 125 тысяч рублей украли из магазина в центре Москвы
Фото: YouTube
Россия, Москва, Центральный административный округ, Мещанский район Карта всех событий

Неизвестный похитил из магазина в Мещанском районе Москвы шубу стоимостью 125 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратился 54-летний мужчина, который рассказал, что 27 января из его магазина кто-то похитил шубу. Стоимость шубы оценивается в 125 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».

Взрыв в банкомате

7 февраля в Студенческом проезде в городе Ивантеевке двое мужчин пытались взорвать банкомат и украсть из него деньги. Мужчины закачали газ в банкомат, чтобы его взорвать, и подожгли устройство. Но не рассчитали возможных последствий, в результате один из них скончался.

Читайте также:
воровство Москва МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте