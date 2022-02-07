Голосовой помощник для информирования дольщиков Подмосковья запустят в 2022 году

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В 2022 году в Московской области планируют запустить интерактивного голосового помощника для информирования дольщиков строящегося жилья. Бот будет отвечать на звонки граждан в любое время суток. Об этом рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

По ее словам, анонс голосового помощника состоится в апреле.

В настоящее время дольщики региона могут получить нужную информацию через портал долевого строительства Московской области, мобильное приложение «Подмосковные стройки». Также регулярно проводятся встречи с дольщиками.

С 2018 года подмосковные дольщики стали значительно реже обращаться за дополнительными разъяснениями к властям региона, так как получают необходимые сведения через другие каналы информирования, передает РИАМО.

До этого сообщалось, что денежный сертификат для переселенцев из аварийного жилья введут в Подмосковье. Размер субсидии составит 84 тысячи рублей на каждый аварийный метр.

До 15 марта 2022 года жители Подмосковья смогут подать заявление, если дом признан аварийным, получить денежные средства и приобрести себе жилье.