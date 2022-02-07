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Катя Гордон: «Костенко тянет Тарасова и детей»

Анна Михалюк

Политика
Катя Гордон: «Костенко тянет Тарасова и детей»
Фото: instagram/kostenko.94

Правозащитница Екатерина Гордон рассказала о том, что доход в паре Тарасовых — Костенко приносит экс-модель, а ныне многодетная мать Анастасия Костенко, а не глава семейства футболист Дмитрий Тарасов.

— Ко мне пришла беременная Костенко, которая сказала: «Катя, Тарасов сейчас не зарабатывает. Он не игрок, как прежде. Я фактически вынуждена ежемесячно оплачивать алименты, и я не могу себе позволить это делать», — рассказала Гордон в интервью для YouTube-канала Юлии Меньшовой.

Жена футболиста обращалась к Екатерине, чтобы уменьшить сумму алиментов для дочери от первого брака. Сейчас сумма немногим превышает 50 тысяч рублей. При этом, по словам Гордон, отцу не дают общаться с ребенком и «поливают его грязью».

— Для меня в этой истории есть какой-то пыльный момент. Но с юридической точки зрения Костенко, которая оплачивает алименты за супруга, — для меня здесь тоже серьезные вопросы есть. Плюс были куплены несколько помещений… Это не история про нищую и обездоленную женщину, — прокомментировала Екатерина Гордон.

В 2009 году у Дмитрия Тарасова и его первой супруги Оксаны родилась дочь Ангелина. Спустя два года футболист начал отношения с телеведущей Ольгой Бузовой и ушел из семьи. Брак с Бузовой просуществовал до 2016 года. Сейчас он женат на модели Анастасии Костенко, пара воспитывает двух дочерей и сына. Недавно футболист намекнул на очередное пополнение в семействе.

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