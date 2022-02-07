Более 50 организаций опечатали в Москве с начала года за нарушение COVID-мер

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Роспотребнадзор приостановил работу более 50 компаний в Москве с начала года за нарушение мер в связи с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 7 февраля.

— Во всех случаях по фактам нарушений возбуждены административные дела, в отношении юридических и должностных лиц, индивидуальных предпринимателей составлено 129 протоколов, направлено 94 уведомления о явке для составления протоколов. По рассмотренным протоколам судами вынесены постановления о наложении административных штрафов на сумму 3 миллиона 525 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Чаще всего запрет вводился на объектах общепита, в торговых точках, а также в кальянных и фитнес-клубах. Юридическим лицам за подобные нарушения грозят штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

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3 февраля вирусолог Максим Скулачев сообщил «ВМ»: в случае если следующий за «омикроном» штамм будет похож на него, коронавирус может стать гораздо менее опасной болезнью, сопоставимой с обычной ОРВИ. По словам специалиста, в таком случае вирус не остановится, однако смертность от него значительно снизится.

Коронавирус станет похож на ОРВИ, хотя и будет более опасным, но не настолько, чтобы закрывать границы и вводить локдауны, уточнил он. Скулачев подчеркнул, что в данный момент нет статистики по повторному заражению штаммом «омикрон», однако, исходя из предыдущего опыта, иммунитет к вирусу должен сохраняться полгода–год.